Из преложений 10-15 выпишитеслово, в котором правописание приставки определяется е?? значением - "неполнота действия"

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Из преложений 10-15 выпишитеслово, в котором правописание приставки определяется е?? значением - "неполнота действия"

Автор: Гость