Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!

Українська мова
Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не побігаєш - не пообідаєш .де руки і охота ,там спора робота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте маленькое простое предложение со словом лебедь.
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор „много шишек”
Ответить
История
Место и дата победы македонцев над греками..Помогите..срочно
Ответить
Литература
1)Какие явления современной действительности высмеивает сатирик в сказке..."Прему??рый пискарь". 2)Какие социальные идеалы проповедует в ней автор....
Ответить
Математика
2,136:(1,9-х)=7,12 Решите плизз уравнение
Ответить