Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!

Українська мова

Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!

Автор: Гость