Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!
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Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не побігаєш - не пообідаєш .де руки і охота ,там спора робота
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