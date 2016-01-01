Объясните значение следующих словосочетание век вековать

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Объясните значение следующих словосочетание век вековать
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Автор: Гость
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Гость:
Вот фото что значит вековать
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