Что такое песня-танец?

Музыка
Что такое песня-танец?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это песня под каторую лбди танцуют, например есть песня "Socu, socu," поднее есть танец
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