Доберіть спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови: родина, учи??и, талант, ніч, робота, праця, небо, турбота.

Українська мова
Доберіть спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови: родина, учи??и, талант, ніч, робота, праця, небо, турбота.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родинний, учитель, талановитий, нічна, роботящий, працьовита, небове, турботливий.
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