Неопределеная форма глагола острил

Русский язык
Неопределеная форма глагола острил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что делать?) Острить Надеюсь помогла...
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