Помогите решить 778 779 ))

Гость: Гость:

Извини, 778 незнаю. А 779 вот: А) 56•13+5,6•70=803,6 Б) 2,7•28-1,8•27=1992,6 В) 3,5•26+1,6•35=3241 Г) 74•26+2,6•260=500916