Дам 10 баллов. 5037×6781÷3+23-1=??? заранее спс
Математика
Дам 10 баллов. 5037×6781÷3+23-1=??? заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5037*6781= 34 155 897 2) 34 155 897/3=11 385 299 3) 11 385 299+23= 11 385 322 4) 11 385 321
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