Сравните греческое войско с римским войском помогите СРОЧНО!!!

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Древнеримская армия (лат. exercitus, ранее — classis) — регулярное войско Древнего Рима, один из основных элементов римского общества и государства, решающий фактор в становлении могущества древнеримского государства. Во время расцвета Древнего Рима общая численность армии обычно составляла до 100 тыс. человек, но могла увеличиваться до 250-300 тыс. чел. и более. Римская армия имела лучшее для своего времени вооружение, опытный и хорошо подготовленный командный состав, отличалась жёсткой дисциплиной и высоким военным искусством полководцев, применявших самые совершенные способы ведения боевых действий, добиваясь полного разгрома противника. Основным родом войск являлась пехота. Флот обеспечивал действия сухопутных войск на приморских направлениях и переброску армий на территорию противника по морю. Значительное развитие получило военно-инженерное дело, устройство полевых лагерей, умение совершать быстрые переходы на большие расстояния, искусство осады и обороны крепостей. Основной организационной и тактической единицей армии являлся легион. Со второй половины IV века до н. э. легион состоял из 10 манипул (пехота) и 10 турм (конница) , с первой половины III века до н. э. - из 30 манипул (каждая из которых делилась на две центурии) и 10 турм. Всё это время численность его оставалась неизменной - 4,5 тыс. человек, включая 300 всадников. Тактическое расчленение легиона обеспечивало высокую манёвренность войск на поле боя. Со 107 года до н. э. в связи с переходом от милиционной к профессиональной наёмной армии легион стал делиться на 10 когорт (каждая из которых объединяла три манипулы) . В состав легиона также входили стенобитные и метательные машины и обоз. В I веке н. э. численность легиона достигла прим. 7 тыс. чел. (в том числе ок. 800 всадников) .