6,2 - (a+b) при a =2,25; b=3,7;
Математика
6,2 - (a+b) при a =2,25; b=3,7;
Ответ(ы):
Гость:
0.25 вот все........
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