Выполните действия: 14/93 + 5, 6 17/41 + 7 19/41, 24 9/38 - 17 5/38, 15 7/10 - 2 4/10 + 6 1/10. Помогите пожалуйста!
Математика
Выполните действия: 14/93 + 5, 6 17/41 + 7 19/41, 24 9/38 - 17 5/38, 15 7/10 - 2 4/10 + 6 1/10. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
14/93 + 5=5 14/93,//// 6 17/41 + 7 19/41=13 36/41//// 24 9/38 - 17 5/38=41 4/38=41 2/19/// 15 7/10 - 2 4/10 + 6 1/10= 13 3/10+6 1/10=19 4/10=19 2/5
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