ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Такое задание" Ниже привидены несколько утверждений о составе слова. Обведи номера неправильных утверждений. Если утверждение правильное , подчеркни слова, которые его доказывают. " 1) В слове может не быть ок...

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Такое задание" Ниже привидены несколько утверждений о составе слова. Обведи номера неправильных утверждений. Если утверждение правильное , подчеркни слова, которые его доказывают. " 1) В слове может не быть окончания. городок, пальто, дно, кенгуру. 2) В слове может не быть суффикса. стена, лесник, зонтик, лопата. 3) В слове может не быть приставки. пень, полёт, ключик, выход. 4) В слове может не быть корня. поход, лётчик, мяукать, льдина. ЧТО ДЕЛАТЬ Я НЕ ПОНИМАЮ!

Автор: Гость