Помогите пожайлуста описать мою мягкую игрушку собаку в 200 слов!!!!!!!!!!

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Помогите пожайлуста описать мою мягкую игрушку собаку в 200 слов!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя игрушка мягкая пушистая она будто со мной играет она няша у неё милые глазки будто бусинки она маленькая и для неё у меня есть ошейник и одешка вот такая у меня няшная собака
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