Ход шахматного кона на пайтоне

Информатика
Ход шахматного кона на пайтоне
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Гость:
Конь ходит буквой г.
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