Как решить пример aх73=64244-28547

Математика
Как решить пример aх73=64244-28547
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А×73=64244-28547 а×73=35697 а=35697:73 а=489 делаем проверку 489×73=64244-28547 35697=35697
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