Найди значения выражений:1)90:3+9:3 2)40:4+4:4 3)60:2+6:2
Математика
Найди значения выражений:1)90:3+9:3 2)40:4+4:4 3)60:2+6:2
Ответ(ы):
Гость:
1)30+3=33 2)10+1=11 3)30+3=33
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