Найди значения выражений:1)90:3+9:3 2)40:4+4:4 3)60:2+6:2

Математика
Найди значения выражений:1)90:3+9:3 2)40:4+4:4 3)60:2+6:2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)30+3=33 2)10+1=11 3)30+3=33
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Такое задание" Ниже привидены несколько утверждений о составе слова. Обведи номера неправильных утверждений. Если утверждение прав...
Ответить
Математика
У Светы было 16 тетрадей в линейку и 21 тетрадь в клетку. В конце года у девочки осталось 3 тетради. Сколько тетрадей исписала Света?
Ответить
Информатика
Ход шахматного кона на пайтоне
Ответить
Қазақ тiлi
Отбасы бакыты ол как перводится
Ответить
Другие предметы
Помогите пожайлуста описать мою мягкую игрушку собаку в 200 слов!!!!!!!!!!
Ответить