Сумма первого и последнего из 5 последовательных натуральных чисел равна 24. Чему равна сумма всех 5 чисел?
Математика
Сумма первого и последнего из 5 последовательных натуральных чисел равна 24. Чему равна сумма всех 5 чисел?
Ответ(ы):
Гость:
Числа будут 10 и 14, сумма 10+11+12+13+14=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите сделать задачу пожалуйста На складі було 2 т 879 кг добрива. Першого дня використали 754 кг добрива , а другого - на 397 кг більше. Скі...
Математика
Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг другу.Один из них ехал со скоростью 40км\ч,другой-60км\ч.Мотоциклисты встрети...
Математика
Выполните действия: 14/93 + 5, 6 17/41 + 7 19/41, 24 9/38 - 17 5/38, 15 7/10 - 2 4/10 + 6 1/10. Помогите пожалуйста!
Математика