Сумма первого и последнего из 5 последовательных натуральных чисел равна 24. Чему равна сумма всех 5 чисел?

Математика

Сумма первого и последнего из 5 последовательных натуральных чисел равна 24. Чему равна сумма всех 5 чисел?

Автор: Гость