6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 Умоляю вас дайте ответ больше нет балло?? сижу на контрольной тупая Решите умоляю вас!!1

Математика

6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 Умоляю вас дайте ответ больше нет балло?? сижу на контрольной тупая Решите умоляю вас!!1

Автор: Гость