6.35*4.82 Не вникаюсь напишите ответ и как вы это решили дам 20 БАЛЛОВ!
Математика
6.35*4.82 Не вникаюсь напишите ответ и как вы это решили дам 20 БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
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6,35×4,82= 30,607 ответ: 30,607
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