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(6√6)^2/18 решите плиииз
Алгебра
(6√6)^2/18 решите плиииз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6√6)^2/18=(36*6) /18=216/18=12
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