6. Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в Past Indefinite в утвердител??ной, отрицательной или вопросительной форме. Be, clean, start, finish, want, do We weren't happy with the hotel. Our room ...very smal...

Английский язык
6. Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в Past Indefinite в утвердител??ной, отрицательной или вопросительной форме. Be, clean, start, finish, want, do We weren't happy with the hotel. Our room ...very small and it ... very clean. I ...my teeth three times yesterday. The concert ....at 7.30 and ...at 10 o'clock. When I was a child, I ...to be a teacher. 'I cut my hand this morning.' 'How ...you ...that?'
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