Чем пхожы желизы внетренней и внешней сикреции
Биология
Чем пхожы желизы внетренней и внешней сикреции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
железы внешней секреции выделяют секреты наружу это пот, слезные и слюнные железы, а железы внутреней секреции выделяют свой секрет во внутрь организма это поджелудочная железа, выделяет там трипсин пепсин амилазу лактозу
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