Помогите с решением уравнений х-3 : 6 = 7 + 2х : 2, х + 7 : 3 = 2х + 3 : 5. Буду очень благодарен.

Алгебра

Помогите с решением уравнений х-3 : 6 = 7 + 2х : 2, х + 7 : 3 = 2х + 3 : 5. Буду очень благодарен.

Автор: Гость