Помогите с решением уравнений х-3 : 6 = 7 + 2х : 2, х + 7 : 3 = 2х + 3 : 5. Буду очень благодарен.
Алгебра
Помогите с решением уравнений х-3 : 6 = 7 + 2х : 2, х + 7 : 3 = 2х + 3 : 5. Буду очень благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х - 3) : 6 = (7 + 2х) : 2 - это пропорция 6 * (7 + 2х) = 2 * (х - 3) - свойство пропорции 42 + 12х = 2х - 6 12х - 2х = - 6 - 42 10х = - 48 х = - 48 : 10 х = - 4,8 Проверка: (- 4,8 - 3) : 6 = (7 + 2 * (- 4,8)) : 2 - 7,8 : 6 = - 2,6 : 2 - 1,3 = - 1,3 ------------------------------------------------------------- (х + 7) : 3 = (2х + 3) : 5 - это пропорция 3 * (2х + 3) = 5 * (х + 7) - свойство пропорции 6х + 9 = 5х + 35 6х - 5х = 35 - 9 х = 26 Проверка: (26 + 7) : 3 = (2 * 26 + 3) : 5 33 : 3 = 55 : 5 11 = 11
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