Рассмотрите побег какого-либо растения. Как расположены почки на стебле?

Биология
Рассмотрите побег какого-либо растения. Как расположены почки на стебле?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Супротивное и мутовчатое расположение почек
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