Рассмотрите побег какого-либо растения. Как расположены почки на стебле?
Биология
Рассмотрите побег какого-либо растения. Как расположены почки на стебле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Супротивное и мутовчатое расположение почек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите формулу вещества содержащего 15,4% углерода, 3,2% водорода, 81,4% йода. относ??тельная плотность этого вещества по водороду равна 78.
История
В результате опричной политики в России: 1) ускорилось развитие городов 2) возрос международный авторитет страны 3) начался хозяйственный кри...
Литература
Математика
Какова вероятность того, что при подбрасывании монеты два раза оба раза выпадет о??ел? помогите срочно!!!!