Какова вероятность того, что при подбрасывании монеты два раза оба раза выпадет о??ел? помогите срочно!!!!
Математика
Какова вероятность того, что при подбрасывании монеты два раза оба раза выпадет о??ел? помогите срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 х 1/2 = 1/4 = 0,25 - вероятность того, что оба раза выпадет орел.
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