Ребята, скажите сочетаемые слова к слову друг, пожалуйста.

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Ребята, скажите сочетаемые слова к слову друг, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочетаемые? эти наподобие "друг - подруга? "
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