Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?
Математика
Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если готовые матрешки - 100%, а отходы - 300%, то: х + 3х = 1 4х = 1 х = 0,25 (м³) - Объем древесины матрешек 3х = 0,75 (м³) - Объем древесины отходов. Ответ: из 1 м³ в отходы уйдет 0,75 м³
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