Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?

Математика

Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?

Автор: Гость