Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?

Математика
Объем древесных отходов при изготовлении русских матрешек достигает 300% от объема подготовленных к раскраске форм.Сколько древесины уходит в отходы из 1 м3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если готовые матрешки - 100%, а отходы - 300%, то:  х + 3х = 1  4х = 1    х = 0,25 (м³) - Объем древесины матрешек  3х = 0,75 (м³) - Объем древесины отходов. Ответ: из 1 м³ в отходы уйдет 0,75 м³
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