В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения
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В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложное, односоставное, неопределенно-личное, полное, распростр. .
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