В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения

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В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения

Автор: Гость