В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения

Русский язык
В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложное, односоставное, неопределенно-личное, полное, распростр. .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В чем сходство социальной нормы англии и германии
Ответить
История
Тест помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 1) участниками земских соборов не были а)бояре б)купцы в)богатые горожане г)влажельческие крестьяне 2)ли...
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова к слову профессия
Ответить
Другие предметы
Мышь, обитающая в поле
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 5 и 4 задание пожалуйста
Ответить