Помогите сделать 5 и 4 задание пожалуйста

Гость: Гость:

2-а:слободские церкви,славный храм,яркою живописью 2-б:сияли богатством, храм Богоматери,покрыт был живописью,блестел крест,казалась церковь 2-в:покрыт был снаружи,блестел на кирпиче,казалась одетою в сетку 3-а:подлежащие и дополнение с определением 3-б:сказуемое,подлежащее с дополнением 3-в:сказуемое с обстоятельстом