Помогите сделать 5 и 4 задание пожалуйста
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Помогите сделать 5 и 4 задание пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-а:слободские церкви,славный храм,яркою живописью 2-б:сияли богатством, храм Богоматери,покрыт был живописью,блестел крест,казалась церковь 2-в:покрыт был снаружи,блестел на кирпиче,казалась одетою в сетку 3-а:подлежащие и дополнение с определением 3-б:сказуемое,подлежащее с дополнением 3-в:сказуемое с обстоятельстом
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