Дерти кирпу,жити,як сир у маслі
Українська мова
Дерти кирпу,жити,як сир у маслі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерти кирпу - зазнаватися Жити,як сир у маслі - ні в чому собі не відмовляти
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