Сочинение-рассуждение ,,культура личности в современной России,,

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Проблема развития культуры личности, безусловно, не была открыта в конце ХХ в. Изучение процессов индивидуального освоения культуры, формирования личности связано с именами таких мыслителей, как Г. Тард, В. Вундт, О. Шпенглер, Ф. Ницше и др. В 1930-е гг. исследование проблемы культуры личности было связано с изучением процессов освоения культуры человеком (Дж. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер и др.). В этот период в науке были выработаны следующие категории «личность», «социализация», «инкультурация», «культурный паттерн», «базовая, или модальная личность». Исследования, посвященные проблеме становления культуры личности, имеют большое значение для изучения процессов развития личности, поскольку ориентированы на изучение следующих тем: - соотношение социально-структурных, а также ценностных устойчивых компонентов культуры и специфических для нее образцов социализации; - соотношение этнокультурных стереотипов социализации с характеристиками структуры личности, проявляемыми в поведении и социальном взаимодействии; - связь индивидуальных личностных черт с реализацией поведенческих и нравственных основ, характерных для данной области.