217+((232-x)+403)=735 пожалуй ста помогите решать уравнение.
Математика
217+((232-x)+403)=735 пожалуй ста помогите решать уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
217+(232-x+403)=735 217+232-x+403=735 -x=735-217-232-403 -x=-117 x=117
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