На высоте 8 км температура равна -18 гр.С. Какова в это время температура у поверх- ности ?
География
На высоте 8 км температура равна -18 гр.С. Какова в это время температура у поверх- ности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высоте 8 км. температура равна -18 градусов. Какова в это время температура у поверхности 8*6=48 48-18=30
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