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Какое проверочное слово к слову душ???
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Какое проверочное слово к слову душ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никакого. Здесь одна гласная , ее невозможно проверить.
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