Сочмнение на казахском языке на тему мои домашние обязанности дома

Қазақ тiлi
Сочмнение на казахском языке на тему мои домашние обязанности дома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің үйдегі міндеттерім. Мен ұл бала болғандықтан,ата-анам жауапкершілікті көп артады. Мен үйдің тірегімін.Олардың асыл қазынасымын.Мен үйде әке-шешеме көмектесемін.Қоқыс шығарамын,су әкелемін,отын жарамын.Үйді таза ұстаймын,өз бөлмемді жинаймын.
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