Сочмнение на казахском языке на тему мои домашние обязанности дома
Қазақ тiлi
Сочмнение на казахском языке на тему мои домашние обязанности дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің үйдегі міндеттерім. Мен ұл бала болғандықтан,ата-анам жауапкершілікті көп артады. Мен үйдің тірегімін.Олардың асыл қазынасымын.Мен үйде әке-шешеме көмектесемін.Қоқыс шығарамын,су әкелемін,отын жарамын.Үйді таза ұстаймын,өз бөлмемді жинаймын.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 53 градуса. Найдите градусные меры остальных углов
Обществознание
Геометрия