Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 53 градуса. Найдите градусные меры остальных углов

Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 53 градуса. Найдите градусные меры остальных углов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы вертикальные, т.е 2 из них=53°, а другие 2=180-53=127°
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