Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея скорость 7,2 км/ч?
Физика
Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея скорость 7,2 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ! СИ S= 54 м ! V= 7,2 км/ч ! 2 м/с Найти: t Решение. t= S/V t= 54 м :2 м/с =27 с Ответ : 27 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Задача помогите пож: Велосипидист от города до деревни ехал 4часа со скоростью 12км/ч . За сколько часов он проедет такой же путь если скорость уве...
Русский язык
История