Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея ско­рость 7,2 км/ч?

Физика

Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея ско­рость 7,2 км/ч?

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