Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея ско­рость 7,2 км/ч?

Физика
Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 месяц, имея ско­рость 7,2 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                !  СИ  S= 54 м           !  V= 7,2 км/ч     ! 2 м/с Найти:  t Решение.  t= S/V t=  54 м :2 м/с =27 с Ответ : 27 c
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