Напишите четыре отрицательных числа,которые больше числа -9 -3,3 -1 5/7 срочно пожалуй??та

Математика
Напишите четыре отрицательных числа,которые больше числа -9 -3,3 -1 5/7 срочно пожалуй??та
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Вуаля:  -1; -0.5; -0.75;
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