Напишите четыре отрицательных числа,которые больше числа -9 -3,3 -1 5/7 срочно пожалуй??та
Математика
Напишите четыре отрицательных числа,которые больше числа -9 -3,3 -1 5/7 срочно пожалуй??та
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вуаля: -1; -0.5; -0.75;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной и той же системе координат постройте графики функций y=-0.5x,у=2 Если можно, еще нарисуйте) Спасибо!
География
Физика
Первый висячий мост в Петербурге имеет длину 54 м. За сколько времени могла бы прео??олеть это расстояние самая старая крыса, прожившая 7 лет и 1 м...
Русский язык