В одной и той же системе координат постройте графики функций y=-0.5x,у=2 Если можно, еще нарисуйте) Спасибо!
Математика
В одной и той же системе координат постройте графики функций y=-0.5x,у=2 Если можно, еще нарисуйте) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной и той же системе координат постройте графики функций. а) у=0,5х б)у=2
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