В одной и той же системе координат постройте графики функций y=-0.5x,у=2 Если можно, еще нарисуйте) Спасибо!

Математика

В одной и той же системе координат постройте графики функций y=-0.5x,у=2 Если можно, еще нарисуйте) Спасибо!

Автор: Гость