Хелп ребят Сочинение на тему: "Плагиат или украденные мысли" Нужно что-то оригин??льное и без плагиата)

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Что же такое плагиат? Как утверждает толковый словарь Ожегова, плагиат - это выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение авторства. Другими словами, это воровство. Плагиат можно встретить повсюду: в литературе, в журналистике, в музыке, в художественном творчестве. Но чаще всего плагиат встречается в писательской и в журналисткой сфере. Зачем трудиться, корпеть над бумагой, тратить силы и время, сочиняя текст? Если можно взять чужое произведение, переставить в нем несколько строк, подписаться своей фамилией, и готово! Особенно, если сроки поджимают, а за текст обещают заплатить хорошие деньги. К сожалению, грешат плагиатом не только взрослые, но и дети. Школьники бессовестно копируют в интернете сочинения и доклады. В наше время сделать это особенно легко, имея компьютер и интернет. Не нужно сидеть и переписывать тексты от руки, нажал пару кнопок на клавиатуре, и домашнее задание выполнено. Мало кого волнует нравственная сторона подобных действий. Вряд ли люди, копирующие чужие тексты, задумываются над тем, что это не честно. Вряд ли думают о тех, кто над украденным текстом добросовестно трудился. Таким людям редко бывает стыдно. И если детям можно простить подобное, ссылаясь на их возраст, то взрослые должны в полной мере нести ответственность за свои неблаговидные поступки. И за плагиат в том числе. Потому что они полностью осознают незаконность своих действий.