Помогите решить В уневермаге за два дня продали 100 костюмов по одной цене.В первый день за проданные костюмы получили а р..,Во второй день-с р. .Запиши выражения,котороеобозначает ценукостюма.

Математика

Помогите решить В уневермаге за два дня продали 100 костюмов по одной цене.В первый день за проданные костюмы получили а р..,Во второй день-с р. .Запиши выражения,котороеобозначает ценукостюма.

Автор: Гость