Помогите решить В уневермаге за два дня продали 100 костюмов по одной цене.В первый день за проданные костюмы получили а р..,Во второй день-с р. .Запиши выражения,котороеобозначает ценукостюма.

Математика
Помогите решить В уневермаге за два дня продали 100 костюмов по одной цене.В первый день за проданные костюмы получили а р..,Во второй день-с р. .Запиши выражения,котороеобозначает ценукостюма.
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Гость:
100:( a+c ) - Вот вам и решение.
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