Задание 4 .помогите пожалуйста .как прочитаете сразу ответьте. мне нужно срочнооо! !!

Математика

Задание 4 .помогите пожалуйста .как прочитаете сразу ответьте. мне нужно срочнооо! !!

Автор: Гость