Задание 4 .помогите пожалуйста .как прочитаете сразу ответьте. мне нужно срочнооо! !!
Математика
Задание 4 .помогите пожалуйста .как прочитаете сразу ответьте. мне нужно срочнооо! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7234, 7334,7345,7346,7356,7456. 2270,2370,2380,2381,2382,2392,2492. 6321,6421,6431,6432,6433,6443,6543
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