Ески дуниеге кандай материктер жатады
География
Ески дуниеге кандай материктер жатады
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Ескі дүние бөлігі1)Европа 2)Азия 3)Африка
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