Что общего и каковы различия тоталитарного и авторитарного режимов

Обществознание
Что общего и каковы различия тоталитарного и авторитарного режимов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тоталитарном режиме нет никакой оппозиции (её уничтожают), в авторитарном режиме к оппозиции относятся более лояльно 
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