Если две плоскости пересекаются, то они делят пространство на: -три части? -шесть частей? -четыре части? -две части?
Геометрия
Если две плоскости пересекаются, то они делят пространство на: -три части? -шесть частей? -четыре части? -две части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делятся на четыре части
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