Если две плоскости пересекаются, то они делят пространство на: -три части? -шесть частей? -четыре части? -две части?

Геометрия

Если две плоскости пересекаются, то они делят пространство на: -три части? -шесть частей? -четыре части? -две части?

Автор: Гость