Определите формулу вещества содержащего 15,4% углерода, 3,2% водорода, 81,4% йода. относ??тельная плотность этого вещества по водороду равна 78.

Гость: Гость:

Мы не знаем, в каком соотношении находятся атомы в молекуле, поэтому пока обозначим так: CxHyJz по условию плотность по водороду D(H)=78, значит молекулярная масса нашего вещ-ва= 78*2=156 составляем пропорцию: 156 - 100% x - 15,4%, откуда х=24 - масса, которую занимают атомы углерода в молекуле. Один атом весит 12, значит 24:12=2. т.о., в молекуле 2 атома углерода. дальше по такому же принципу: 156 - 100% у - 3,2% у=5, 5:1 (масса 1 атома водорода)=5 атомов Н в молекуле 156 - 100% z - 81,4% z=127, 127:127=1 атом иода в молекуле. ответ: С2Р5J