В результате опричной политики в России: 1) ускорилось развитие городов 2) возрос международный авторитет страны 3) начался хозяйственный кризис 4) исчезло крепостное право
История
В результате опричной политики в России: 1) ускорилось развитие городов 2) возрос международный авторитет страны 3) начался хозяйственный кризис 4) исчезло крепостное право
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно - вроде бы 3
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