Смысл стихотворения silentium Тютчев

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Стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» относится к философской лирике, которая занимает важное место в творчестве поэта. Из его стихотворений мы узнаем, что он думает сущности бытия, что его влечет, а что отталкивает. Поэт не предлагает читателям готовых ответов, а пылко ищет истину, вовлекая в свои размышления и читателя. Стихотворение «Silentium!»- яркий пример таких раздумий. Написано оно в 1830 году, поэт ещё молод, но уже страстно пытается разгадать все загадки бытия. На определенный философский лад настраивает название - призыв «Молчание!», произнесенный по-латыни с восклицательной интонацией. Основная тема стихотворения – соотношение чувства и разума. Тютчев считает, что именно в настроении сердца, во внутреннем мире человека заключен смысл существования, а слова – это лишь слабое и недостоверное отражение, которому нельзя верить. Слова и чувства разводятся на разные полюса, воспринимаются как противоположные по смыслу понятия. У сердца свои законы, которые очень трудно постичь, а проявление логики и разума, умозрительности вовсе разрушает прелесть чувств. Именно поэтому «мысль изреченная есть ложь». «Молчи!» - лейтмотив стихотворения, призыв, открывающий стихотворение и венчающий каждую строфу.