Смысл стихотворения silentium Тютчев
Литература
Смысл стихотворения silentium Тютчев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» относится к философской лирике, которая занимает важное место в творчестве поэта. Из его стихотворений мы узнаем, что он думает сущности бытия, что его влечет, а что отталкивает. Поэт не предлагает читателям готовых ответов, а пылко ищет истину, вовлекая в свои размышления и читателя. Стихотворение «Silentium!»- яркий пример таких раздумий. Написано оно в 1830 году, поэт ещё молод, но уже страстно пытается разгадать все загадки бытия. На определенный философский лад настраивает название - призыв «Молчание!», произнесенный по-латыни с восклицательной интонацией. Основная тема стихотворения – соотношение чувства и разума. Тютчев считает, что именно в настроении сердца, во внутреннем мире человека заключен смысл существования, а слова – это лишь слабое и недостоверное отражение, которому нельзя верить. Слова и чувства разводятся на разные полюса, воспринимаются как противоположные по смыслу понятия. У сердца свои законы, которые очень трудно постичь, а проявление логики и разума, умозрительности вовсе разрушает прелесть чувств. Именно поэтому «мысль изреченная есть ложь». «Молчи!» - лейтмотив стихотворения, призыв, открывающий стихотворение и венчающий каждую строфу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какова вероятность того, что при подбрасывании монеты два раза оба раза выпадет о??ел? помогите срочно!!!!
Математика
Найдите множество натуральных решений неравенств:а)х/17<8/51 б)х/65<1/13 в)х/5<3/15 г)1/16<х/8 д)5/12>х/24
Русский язык
Вставить -нн-, -н- Неноше...ая одежда, давно ноше...ое пальто. P.s не это приставка? Пр??вило причастий и отгланольных прилаг
Қазақ тiлi
Окружающий мир