(х²+3х-2)²+3(х²+3х-2)-2-х=0 решите пожалуйста!!!!
Алгебра
(х²+3х-2)²+3(х²+3х-2)-2-х=0 решите пожалуйста!!!!
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Раскроем скобки Добавим и вычтем слагаемые Произведение равно нулю
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