6 класс русский язык морфологичесский разбор местоимений
Русский язык
6 класс русский язык морфологичесский разбор местоимений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно выписать и определить часть речи 1. Начальная форма 2. Морфологические признаки (разряд, лицо, падеж, число, род если это возможно) 3. Синтаксическая роль
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